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Mohamed Elneny kendi kulübünü kurdu!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny, 5-16 yaş arası çocukları geleceğe hazırlamak amacıyla kendi adını verdiği Elneny FC'yi kurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:59
Mohamed Elneny kendi kulübünü kurdu!

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Mohamed Elneny, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Mısırlı futbolcu, 5-16 yaş arası çocukları profesyonel futbola hazırlayacak bir akademi kurdu ve adını da Elneny FC koydu.

Açıklamalarda bulunan Elneny, "Amacım, küçük oyuncuların hayalini gerçekleştirmesini sağlamak ve onların performansını yüksek seviyeye çıkarmak için yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Mohamed Elneny, UEFA'nın aktif olarak antrenör kurslarına da katılıyor. Mısırlı yıldızın Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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