Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham Hotspur Stadyumu'na skandal saldırı!

Tottenham Hotspur Stadyumu'na skandal saldırı!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham flaş bir saldırıyla sarsıldı. Tottenham Hotspur Stadyumu'na bir skandal düzenlendi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 23:39 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 23:47
Tottenham Hotspur Stadyumu'na skandal saldırı!

Tottenham Hotspur Stadyumu'na flaş bir saldırı düzenlendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadyumuna düzenlenen bu saldırının şokunu yaşıyor.

BÜYÜK HASAR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tottenham Hotspur Stadyumu, pazartesi akşam saatlerinde 30 yaşında bir erkek tarafından büyük hasara uğradı. Londra Polisi, şahsın stadyuma verdiği hasarın 6 haneli rakamlara kadar dayandığını söyledi.

TOTTENHAM'DAN AÇIKLAMA

Tottenham Kulubü yaptığı açıklamada, olayın "antisemitizimle" bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını açıkladı. Ayrıca kulüp, bu açıklamayı son zamanlarda İngiltere'de yaşanan antisemitizm protestoları nedeniyle yaptığını açıkladı.

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'ya hayatının şoku! Sadece bahis oynamakla suçlanmıyor
Gazze'yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: "Bir sonraki aşama geliyor"
"Icardi daha iyiydi"
Montella'dan Boey sözleri! A Milli Takım'a...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elneny kendi kulübünü kurdu!
ManU'da Onana krizi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Ekim)
SON DAKİKA DEPREM - Bolu'da deprem mi oldu?
SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya evinde dört dörlük! İtalya evinde dört dörlük! 00:08
Tottenham Hotspur Stadyumu'na flaş saldırı Tottenham Hotspur Stadyumu'na flaş saldırı 23:39
A. Efes Karşıyaka'yı devirdi! A. Efes Karşıyaka'yı devirdi! 22:41
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI hangi kanalda? Milli maç TRT 1 İZLE TÜRKİYE - LETONYA MAÇI hangi kanalda? Milli maç TRT 1 İZLE 22:30
Kartal deplasmanda mağlup Kartal deplasmanda mağlup 22:17
Kerem'den Filistin'e destek mesajı! Kerem'den Filistin'e destek mesajı! 22:01
Daha Eski
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu 20:16
Bakan Bak Ahmet Çalık Spor Kompleksi açılış törenine katıldı Bakan Bak Ahmet Çalık Spor Kompleksi açılış törenine katıldı 19:52
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı! 19:36
F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor! 13:41
Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? 13:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 13:57