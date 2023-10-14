Tottenham Hotspur Stadyumu'na skandal saldırı!

Tottenham Hotspur Stadyumu'na flaş bir saldırı düzenlendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadyumuna düzenlenen bu saldırının şokunu yaşıyor.

BÜYÜK HASAR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tottenham Hotspur Stadyumu, pazartesi akşam saatlerinde 30 yaşında bir erkek tarafından büyük hasara uğradı. Londra Polisi, şahsın stadyuma verdiği hasarın 6 haneli rakamlara kadar dayandığını söyledi.

TOTTENHAM'DAN AÇIKLAMA

Tottenham Kulubü yaptığı açıklamada, olayın "antisemitizimle" bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını açıkladı. Ayrıca kulüp, bu açıklamayı son zamanlarda İngiltere'de yaşanan antisemitizm protestoları nedeniyle yaptığını açıkladı.