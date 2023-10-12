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Andre Onana Kamerun Milli Takımı'na gidecek mi? Manchester United'ın yıldızından flaş karar!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da performansıyla eleştirilere neden olan Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Kamerunlu kaleci turnuvaya katılmama kararı aldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 22:49
Andre Onana Kamerun Milli Takımı'na gidecek mi? Manchester United'ın yıldızından flaş karar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın bu sezon başında renklerine bağladığı Andre Onana, İngiltere kariyerine iyi başlayamadı.

Onana, İngiliz ekibinin kalesini koruduğu 11 karşılaşmada, 19 gol görürken, sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi.

2022 Dünya Kupası'nda Kamerun teknik direktörü Rigobert Song ile sorun yaşayan Andre Onana'nın tekrar milli takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Kamerunlu file bekçisinin 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası ile birlikte yeniden milli takıma dönmesi bekleniyordu.

Ancak ESPN'in haberine göre, 27 yaşındaki kalecinin turnuvaya katılmak istemediği belirtildi. Onana'nın, eski performansını yakalayabilmek için takımında kalıp çalışmalara devam etmek istediği belirtildi.

Onana'nın milli takıma gitmek istememe sebepleri arasında Song ile yaşadığı problemin devam etmesinin de etkili olabileceği yazıldı.

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