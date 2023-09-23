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Manchester City 2-0 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City sahasında Nottingham Forest'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 20:03
Manchester City 2-0 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

Premier Lig'in 6. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Nottingham Forest'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

City'de Rodri, 46. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City, puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı.

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