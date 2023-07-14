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Arsenal Ajax'tan Jurrien Timber'i transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal flaş bir transfere imza attı. İngiliz devi Ajax'tan Hollandalı futbolcu Jurrien Timber'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 18:14 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 18:30
Arsenal Ajax'tan Jurrien Timber'i transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Hollanda'nın Ajax takımından savunma oyuncusu Jurrien Timber'i kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu miktarın, bonus koşulları yerine getirildiğinde 38,5 milyon sterline ulaşabileceği belirtildi.

Altyapısında yetiştiği Ajax'ın A takımında 121 maça çıkan Timber, 6 gol kaydetti. Sağ bek ve stoperde oynayan genç futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 15 kez görev yaptı.

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