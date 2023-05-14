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Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:30
Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - West Ham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Fulham maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - WEST HAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford
Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Dasilva, Janelt, Jensen; Schade, Toney, Mbeumo

West Ham
Fabianski; Johnson, Zouma, Aguerd, Emerson; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Ings

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