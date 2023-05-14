Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - West Ham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Fulham maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - WEST HAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford

Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Dasilva, Janelt, Jensen; Schade, Toney, Mbeumo

West Ham

Fabianski; Johnson, Zouma, Aguerd, Emerson; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Ings