Manchester City - Manchester United CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Manchester şehrinin iki takımı Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaşıyor.
Manchester City ezeli rakibini yenerek liderlik takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Manchester United ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.
İLK 11'LER:
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.
Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, McTominay, Eriksen, Fernandes, Antony, Sancho, Rashford.
MANCHESTER CITY- MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Manchester City - Manchester United müsabası saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanıyor.