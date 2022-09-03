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Everton - Liverpool: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Everton'ın sahasında oynanan mücadele 0-0'lık skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 16:25 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 16:48
Everton - Liverpool: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Goodison Park'ta oynanan Everton - Liverpool karşılaşması 0-0 sona erdi.

Premier Lig'in 6. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takım da birçok pozisyondan yararlanamazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ligde son iki maçından galip ayrılan Liverpool berabere kalarak bu serisini bitirdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Bu sezon daha galibiyetle tanışamayan ev sahibi Everton'ın ise kötü gidişatı devam etti. Frank Lampard'ın takımı ligde oynadığı 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı.

Liverpool gelecek hafta evinde Wolverhampton ile mücadele edecek. Everton ise Arsenal'e konuk olacak.

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