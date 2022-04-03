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İlkay Gündoğan'dan tarihi başarı! Mesut Özil'i geçti

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Burnley ile deplasmanda karşı karşıya gelen Manchester City mücadeleyi 2-0 kazandı. City'nin ikinci golünü atan İlkay Gündoğan, Premier Lig tarihine geçti. Yıldız futbolcu toplam 34 gole ulaşarak Mesut Özil'i geride bıraktı ve İngiltere Premier Lig tarihine adını yazdırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 10:28
İlkay Gündoğan'dan tarihi başarı! Mesut Özil'i geçti

Burnley ile Manchester City, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maçta takımının ikinci golünü atan İlkay Gündoğan ise Mesut Özil'i geride bıraktı.

İlkay Gündoğan'dan tarihi başarı! Mesut Özil'i geçti

Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Manchester City, 73 puanla en yakın takipçisi Liverpool'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

İlkay Gündoğan'dan tarihi başarı! Mesut Özil'i geçti

TARİHE GEÇTİ!
Manchester City'nin ikinci golünü atan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, attığı bu golle Mesut Özil'i geride bırakarak tarihe geçti.

İlkay Gündoğan'dan tarihi başarı! Mesut Özil'i geçti

31 yaşındaki İlkay, attığı 34 golle İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Arsenal forması giyen Mesut Özil'e aitti.

İlkay Gündoğan'dan tarihi başarı! Mesut Özil'i geçti

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla oynadığı 34 maçta 8 gol attı ve 7 asist kaydetti.

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