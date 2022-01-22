İngiltere Premier Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Leeds United sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Leeds United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Leeds United-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Leeds United Newcastle United maçının başlama düdüğü 18.00'de çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.