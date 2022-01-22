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Leeds United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Leeds United sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Leeds United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:42
Leeds United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Leeds United sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Leeds United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Leeds United-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Leeds United Newcastle United maçının başlama düdüğü 18.00'de çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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