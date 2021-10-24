Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United - Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Ronaldo

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane

LIVERPOOL MAÇI SON ŞANSI MI?

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de son 3 maçını da kazanamazken Aston Villa ve Leicester City'ye mağlup oldu ve Everton ile de berabere kaldı. Koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool maçında olası bir mağlubiyetin ardından görevinden ayrılabilir. Kırmızı şeytanlar'ın hedefinde Zinedine Zidane ve Conte yer alıyor.

MOHAMED SALAH ADETA ESİYOR!

Liverpool, 2021-22 sezonuna oldukça etkili bir başlangıç yapmayı başardı. Mısırlı yıldız, bu sezonki başlangıcının ardından dünyanın en formda oyuncusu olarak gösterilmeye başlandı. Sky Sports'a konuşan Mohamed Salah, şunları söyledi ve Klopp'un kendisini "şu anda dünyanın en iyisi" olarak nitelemesini değerlendirdi:

"Bu tabii ki kulağa hoş geliyor ama sonuçta bir fikirden bahsediyoruz. Kendim hakkında 'en iyisi benim' demem diğerleri için çok bir şey ifade etmez çünkü başka türlü düşünebilirler."

"Her zaman dünyanın en iyi olmak gibi bir hırsım var, bu konuda yalan söylemeyeceğim. Bu istek, benim daha çok çalışmamı ve en iyi seviyeme ulaşmamı sağlıyor."

CRISTIANO RONALDO HIRS KÜPÜ!

Juventus'tan Manchester United'a dönen ve muhteşem bir başlangıca imza atan Ronaldo, son haftalarda savunmaya yardım etmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Portekizli yıldız, "Geceleri rahat uyuyorum. Yatağıma vicdanım rahat giriyorum. Konuşmaya devam edin çünkü ben ağzımı kapatıp bir şeyler kazanacağım." diyerek eleştirilere yanıt verdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR!

Dev maç öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Liverpool'da, Harvey Elliott (ayak bileği), Thiago Alcantara (baldır) sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Manchester United'da ise Raphael Varane (kasık) sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Fred (uyluk), Marcus Rashford (bacak), Bruno Fernandes, Amad Diallo (uyluk), Anthony Martial'in durumları maç saati belli olacak.

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