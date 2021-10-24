Brentford Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Brentford'la karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce FA Cup'ta iki kez oynamıştı. Bu maçlardan ikisini de Leicester City kazandı. Konuk takım şu ana kadar ligde yediği 14 golle bu alandaki en kötü performanslardan birine imzasını attı. Brentford ise bu sezon oynadığı 8 lig maçında kalesinde yalnızca 7 gol gördü.

BRENTFORD-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford'ın sahasında Leicester City'i konuk edeceği maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Raya; Zanka, Jansson, Pinnock; Canos, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Toney, Mbeumo.

Leicester City: Schmeichel; Vestergaard, Evans, Çağlar Söyüncü; Pereira, Tielemans, Soumare, Castagne; Maddison; Daka, Vardy.