Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

Son dakika spor haberleri: 'tan taraftarına mesajı!

'un ara transfer döneminde 'den kiraladığı milli futbolcu , kulübün resmi sitesine röportaj verdi. 'de çıktığı ilk 3 maçı değerlendiren genç stoper, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve takımının 'ne katılma mücadelesi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:47
Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

Devre arasında 'a transfer olan milli futbolcumuz , 'de çıktığı 3 maçın ardından görüşlerini aktardı ve için de konuştu. İşte Ozan Kabak'ın Liverpool'un resmi sitesine verdiği röportajdan satır başları:

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

ile tanıştım. Gerçekten yetenekleri gibi kaliteli bir insan. Bana çok yardım etti ve bazı önemli bilgiler verdi. Şu anda rehabilitasyon döneminde ancak umarım bir an önce geri döner ve bize sahada da yardım eder.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

"VAN DIJK'LA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORM"
ile birlikte oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. 'un defanstaki oyununu bana anlattı, nasıl önde savunma yaptığımızı bahsetti ve ipuçları verdi. Defans yaparken böyle küçük şeyler sana yardım eder. O çok tecrübeli bir oyuncu ve sözleri benim için çok değerli.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

'da olduğum için çok mutluyum. Böylesine iyi bir teknik adam, böylesine iyi oyuncular ve böylesine büyük bir kulüpte olmak mutluuk verici. Şu anda her şey güzel. Hala yerleşmeye çalışıyorum ancak herkes arkadaş canlısı ve bana karşı çok iyi. Bu da benim işlerimi kolaylaştırıyor. Almanca konuşan , ve gibi oyuncularla da konuşuyorum. Onlar da bana yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

"PREMIER LİG'DE FİZİKSEL OYUN VAR"
'de seviye gerçekten yüksek. 'nın seviyesi de yüksek ancak 'de daha fiziksel ve yoğun bir oyun var. Son 3 maçta sadece 1 galibiyet aldık, maalesef olmaması gereken şeyler oldu. Önümüzdeki maçlarda daha çok galibiyet alacağımızı düşünüyorum.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

"SAKATLAR DÖNDÜĞÜNDE HER ŞEY İYİ OLACAK"
Çok fazla sakat oyuncumuz var ve saha içinde de, dışında da talihsizlikler yaşadık. Jürgen'in annesi, 'un babasını kaybettik, onlar için üzgünüm. Ancak hayat böyle ve futbolda da her şey olabiliyor. Bizim için en önemli şey sahadaki oyuncuların her şeyini vermedi. 11 oyuncumuz oynadığında kimin oynamadığı önemli değil, oynayanlar kazanmak için her şeyini veriyor. Sakat oyuncularımız döndüğünde her şey daha iyi olacak.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

"KLOPP BANA GÜVEN VERDİ"
Klopp'un ne kadar harika bir adam ve ne kadar harika bir antrenör olduğunu söylememe gerek yok. Onu herkes tanıyor. Bana gerçekten çok iyi yaklaştı. Sözleriyle ve eylemleriyle bana güven verdi. Her şeyimi vermeye ve onu gururlandırmaya çalışacağım.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

"CHELSEA MAÇINDA GALİBİYET İÇİN OYNAYACAĞIZ"
Chelsea maçı bizim için büyük bir maç. Son haftalarda gerçekten sahada mücadele verdik ama sadece Sheffield United'a karşı kazanmayı başardık. Bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz. 'un geleneklerinde her maçı kazanmak vardır. Bu yüzden biz de her maçı kazanmak istiyoruz. Chelsea, Tuchel ile iyi durumda ama biz Liverpool'uz ve kazanmak için her şeyi vereceğiz. Rakibin kim olduğu önemli değil, biz Liverpool'uz ve galibiyet için oynayacağız.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

Anfield'da kazanamadığımız son maçlar... Çok önemli karşılaşmalardı. Deplasman maçlarını kazandık ama Anfield'da kazanamadık. Takım olarak güvenimizi artırmak için Chelsea gibi iyi bir takıma karşı kazanmak gerçekten önemli.

Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

"SALI GECELERİ DEVLER LİGİ'Nİ İZLEMEK İSTEMİYORUZ"
, her yıl 'nde oynamak zorunda. Önümüzdeki yıl, salı geceleri kanepede oturup Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek istemiyoruz. Biz, orada oynamak istiyoruz. Bu yüzden her maçı kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeliyiz.

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