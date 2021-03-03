Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

Liverpool'da olduğum için çok mutluyum. Böylesine iyi bir teknik adam, böylesine iyi oyuncular ve böylesine büyük bir kulüpte olmak mutluuk verici. Şu anda her şey güzel. Hala yerleşmeye çalışıyorum ancak herkes arkadaş canlısı ve bana karşı çok iyi. Bu da benim işlerimi kolaylaştırıyor. Almanca konuşan Thiago, Firmino ve Shaqiri gibi oyuncularla da konuşuyorum. Onlar da bana yardım ediyor.

"PREMIER LİG'DE FİZİKSEL OYUN VAR"

Premier Lig'de seviye gerçekten yüksek. Bundesliga'nın seviyesi de yüksek ancak Premier Lig'de daha fiziksel ve yoğun bir oyun var. Son 3 maçta sadece 1 galibiyet aldık, maalesef olmaması gereken şeyler oldu. Önümüzdeki maçlarda daha çok galibiyet alacağımızı düşünüyorum.