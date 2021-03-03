Son dakika spor haberleri: Ozan Kabak'tan Liverpool taraftarına Şampiyonlar Ligi mesajı!

Devre arasında Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, İngiltere'de çıktığı 3 maçın ardından görüşlerini aktardı ve Virgil van Dijk için de konuştu. İşte Ozan Kabak'ın Liverpool'un resmi sitesine verdiği röportajdan satır başları:
Virgil van Dijk ile tanıştım. Gerçekten yetenekleri gibi kaliteli bir insan. Bana çok yardım etti ve bazı önemli bilgiler verdi. Şu anda rehabilitasyon döneminde ancak umarım bir an önce geri döner ve bize sahada da yardım eder.
"VAN DIJK'LA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORM"
Van Dijk ile birlikte oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Liverpool'un defanstaki oyununu bana anlattı, nasıl önde savunma yaptığımızı bahsetti ve ipuçları verdi. Defans yaparken böyle küçük şeyler sana yardım eder. O çok tecrübeli bir oyuncu ve sözleri benim için çok değerli.