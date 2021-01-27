Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Real Madrid'den Odegaard'ı kiraladı!

'den Odegaard'ı kiraladı!

ekibi , 'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:54
Arsenal Real Madrid'den Odegaard'ı kiraladı!

temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

basınında, 'in boşluğunu dolduracağı şeklinde yorumlar yapılan Odegaard, 'da 11 numaralı formayı giyecek.

Kariyerine ülkesi 'te başlayan Odegaard, 2015 yılında 'e transfer oldu ve çoğunlukla ekibinin B takımı 'da oynadı.

Daha sonra sırasıyla , ve 'a kiralanan Odegaard, bu sezon ise Real Madrid'de 9 maçta süre aldı.

SON DAKİKA