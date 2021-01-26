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'de dönemi!

ekiplerinden , 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'i getirdi. Alman teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:54
Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi!

ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle 'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde , ve takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında ekibi Saint-Germain'in başına geçmişti.

Alman teknik adam yönetimindeki , iki kez , birer kez ve şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon 'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.


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