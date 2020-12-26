Leicester City Manchester United: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

King Power'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 23. dakikada Marcus Rashford ve 79. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, 29 lig maçında 18 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Leicester City'nin golleri 31. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

ÇAĞLAR VE CENGİZ FORMA GİYMEDİ

Ev sahibi Leicester City'de milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder forma giyemedi.

Leicester City, bu beraberlik sonrasında 28 puana ulaştı. Ligde geçen sezonla birlikte 10 maçlık deplasmanda kazanma serisi olan Manchester United, bu serisini devam ettiremedi ve puanını 27 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester pazartesi günü Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester United salı günü Wolverhampton'ı ağırlayacak.