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: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 15. haftasında Leicester Cty sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından puanını 28, Manchester United ise 27 yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:52
Leicester City Manchester United: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 23. dakikada Marcus Rashford ve 79. dakikada kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, 29 lig maçında 18 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Leicester City'nin golleri 31. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

ÇAĞLAR VE CENGİZ FORMA GİYMEDİ

Ev sahibi Leicester City'de milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve forma giyemedi.

Leicester City, bu beraberlik sonrasında 28 puana ulaştı. Ligde geçen sezonla birlikte 10 maçlık deplasmanda kazanma serisi olan Manchester United, bu serisini devam ettiremedi ve puanını 27 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester pazartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester United salı günü Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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