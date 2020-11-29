Southampton-Manchester United: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Southampton sahasında Manchester United'ı ağırladı. Konuk ekip Manchester United mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlarken, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele gol perdesini 23. dakikada Bednarek açarken 33. dakikada Ward-Prowse skoru ev sahibi ekip adına 2-0'a getirdi. Manchester United'ın golleri ise 59. dakikada Bruno Fernandes, 74 ve 83. dakikada ise Edison Cavani'den geldi.

Bu skorla Southampton puanını 17 puanda kalırken, Manchester United puanını 16'yA yükseltti.