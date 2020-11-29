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Southampton-: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 10. haftasında Southampton sahasında 'ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı mücadelenin bulduğu gollerle hanesine 3 puan yazdırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 19:00
Southampton-Manchester United: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 10. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Southampton sahasında 'ı ağırladı. Konuk ekip Manchester United mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlarken, karşılaşmanın bulduğu gollerle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele gol perdesini 23. dakikada Bednarek açarken 33. dakikada Ward-Prowse skoru ev sahibi ekip adına 2-0'a getirdi. Manchester United'ın golleri ise 59. dakikada Bruno Fernandes, 74 ve 83. dakikada ise Edison Cavani'den geldi.

Bu skorla Southampton puanını 17 puanda kalırken, Manchester United puanını 16'yA yükseltti.

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