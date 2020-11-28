Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich - Sheffield United: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi West Bromwich'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan West Bromwich, sezon başından bu  yana (9 maç) ilk kez galibiyetle buluştu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:58
West Bromwich - Sheffield United: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Premier Lig'in 10. haftasında ve , The Hawthorns Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ilk ve tek golü 13. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.

10. MAÇTA GALİBİYET
Öte yandan West Bromwich Albion, 9 maç sonra ilk kez 3 puanla tanıştı.

Bu sonuçla West Bromwich, 6 puanla 17. sırada kendine yer bulurken Sheffield Utd 1 puanla son sırada yer aldı.

West Bromwich gelecek hafta evinde Crystal Palace'ı konuk edecek. Sheffield United ise evinde Leicester'ı ağırlayacak.

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