West Bromwich - Sheffield United: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Premier Lig'in 10. haftasında West Bromwich ve Sheffield United, The Hawthorns Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ilk ve tek golü 13. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.
10. MAÇTA GALİBİYET
Öte yandan West Bromwich Albion, 9 maç sonra ilk kez 3 puanla tanıştı.
Bu sonuçla West Bromwich, 6 puanla 17. sırada kendine yer bulurken Sheffield Utd 1 puanla son sırada yer aldı.
West Bromwich gelecek hafta evinde Crystal Palace'ı konuk edecek. Sheffield United ise evinde Leicester'ı ağırlayacak.