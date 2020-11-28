Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

A Milli Takım ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, S Sport'a açıklamalarda bulundu.

8 aylık sakatlık dönemiyle ilgili konuşan Cenk Tosun, "Çok güçlü döndüm. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Dizim de iyi. Şimdi artık goller atma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

ANCELOTTI'DEN TOSUN'A GÜVENOYU! Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile arasında geçen diyaloğu aktaran Tosun, "Son iki ay saha idmanlarına çıktığımda gelip hep beni izliyordu. Bir gün yanıma geldi ve 'İki forvet gönderdim. Transfer de yapmadım. Bu sana ne kadar güvendiğimin göstergesi' dedi. Ben de çok gurur duydum. Çok sevindim. "

"Son 3 maçın 2'sinde bana forma şansı verdi. Hocayla sezon öncesi geçirdik. Çok fazla kaynaştık. Geçen sezon devam eden bir sezonda gelmişti. Şimdi onun kafasındakileri, taktiği daha iyi anlıyoruz" dedi.

"EĞER ŞANS BULURSAM..." Hücum hattında büyük bir rekabet olduğunu ve kendisine şans gelirse gol yükünü çekeceğini vurgulayan milli futbolcu, "Bizim hücum hattı hem kaliteli, hem de rekabete açık bir bölge. Hem James alındı hem de Doucoure ve Allan'ı alarak ortaya sahaya güçlendirmeler yapıldı."

"Hocanın eski talebesiydi Allan ve James. İyi adapte oldular takıma. Daha fazla pozisyona giriyoruz. Dominic Calvert-Lewin zaten çok iyi gidiyor. Bana şans gelirse, gol yükünü ben de çekeceğim takımda." ifadelerini kullandı.

FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ! İsmi sıkça Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devleriyle anılan 29 yaşındaki futbolcu,"Ben burada çok mutluyum. Bana göre dünyanın en iyi ligi. En hızlı ligi. Burada olduğum için çok gururluyum ve mutluyum. Ailem mutlu, ben mutluyum."

"Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Herkes beni çok seviyor. Buradan ayrılmak gibi bir düşüncem de yok şu an." sözleriyle transfer iddialarını yalanladı.

ULUSLAR LİGİ VE EURO 2020 YORUMU UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın küme düşmesiyle alakalı ise tecrübeli forvet, "İlk 2 maç bence iyi geçti. Hırvatistan ve Rusya maçları. İkinci maçta Rusya'yı Şükrü Saracoğlu'nda yendik. Birinci çıkma şansımız vardı. Macaristan'a yenilince, C Ligi'ne düştük."