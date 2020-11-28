Haberler İngiltere Premier Lig Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

'dan flaş açıklaması! Ayrılık...

ekiplerinden 'da forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu , gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Merak edilen birçok konuya açıklık getiren Tosun, iddialarını da yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:11
Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

A Milli Takım ve ekibi 'ın yıldız golcüsü , S Sport'a açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

8 aylık sakatlık dönemiyle ilgili konuşan , "Çok güçlü döndüm. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Dizim de iyi. Şimdi artık goller atma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

ANCELOTTI'DEN TOSUN'A GÜVENOYU!

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile arasında geçen diyaloğu aktaran Tosun, "Son iki ay saha idmanlarına çıktığımda gelip hep beni izliyordu. Bir gün yanıma geldi ve 'İki forvet gönderdim. de yapmadım. Bu sana ne kadar güvendiğimin göstergesi' dedi. Ben de çok gurur duydum. Çok sevindim. "

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

"Son 3 maçın 2'sinde bana forma şansı verdi. Hocayla sezon öncesi geçirdik. Çok fazla kaynaştık. Geçen sezon devam eden bir sezonda gelmişti. Şimdi onun kafasındakileri, taktiği daha iyi anlıyoruz" dedi.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

"EĞER ŞANS BULURSAM..."

Hücum hattında büyük bir rekabet olduğunu ve kendisine şans gelirse gol yükünü çekeceğini vurgulayan milli futbolcu, "Bizim hücum hattı hem kaliteli, hem de rekabete açık bir bölge. Hem James alındı hem de Doucoure ve Allan'ı alarak ortaya sahaya güçlendirmeler yapıldı."

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

"Hocanın eski talebesiydi Allan ve James. İyi adapte oldular takıma. Daha fazla pozisyona giriyoruz. Dominic Calvert-Lewin zaten çok iyi gidiyor. Bana şans gelirse, gol yükünü ben de çekeceğim takımda." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ!

İsmi sıkça ve gibi Süper Lig devleriyle anılan 29 yaşındaki futbolcu,"Ben burada çok mutluyum. Bana göre dünyanın en iyi ligi. En hızlı ligi. Burada olduğum için çok gururluyum ve mutluyum. Ailem mutlu, ben mutluyum."

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

"Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Herkes beni çok seviyor. Buradan ayrılmak gibi bir düşüncem de yok şu an." sözleriyle iddialarını yalanladı.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

ULUSLAR LİGİ VE EURO 2020 YORUMU

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın küme düşmesiyle alakalı ise tecrübeli forvet, "İlk 2 maç bence iyi geçti. Hırvatistan ve Rusya maçları. İkinci maçta Rusya'yı Şükrü Saracoğlu'nda yendik. Birinci çıkma şansımız vardı. Macaristan'a yenilince, C Ligi'ne düştük."

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması! Ayrılık...

"Ama ben takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel günler bizi bekliyor. Çok yetenekli bir takımımız var. Artık dünyanın her yerinde oynayan Türk futbolcular var. Bu da bizi gururlandırıyor." dedi.

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