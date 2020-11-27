Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

İtalya Serie A ekibi Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.
İtalya Serie A ekibi Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.
Maaş konusunda takımı ile bir türlü anlaşma sağalayamayan yıldız futbolcu için transfer iddiaları da artmaya başladı.
26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.
MANCHESTER UNITED ÇOK YAKIN
Alman basının iddiasına göre; Premier Lig devi Manchester United Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.
United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yapmıştı. Haberde milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimalinin yüzde 90 olduğu duyuruldu.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.