Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

için flaş transfer iddiası! ...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İtalyan ekibi ile maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcu için birçok kulüp de sıraya girmiş durumda. Hakan Çalhanoğlu için son olarak ekibinin devreye girdiği iddia edildi. İşte o takım ve son gelişmeler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 18:31
Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

İtalya Serie A ekibi Milan'da 'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

Maaş konusunda takımı ile bir türlü anlaşma sağalayamayan yıldız futbolcu için transfer iddiaları da artmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

MANCHESTER UNITED ÇOK YAKIN

Alman basının iddiasına göre; devi Manchester United 'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

United, ile ilk görüşmesini yaz aylarında yapmıştı. Haberde milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimalinin yüzde 90 olduğu duyuruldu.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Premier Lig...

, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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