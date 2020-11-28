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Burnley: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 10. haftasında ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla 'nın takımı puanını 15'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:10
Manchester City Burnley: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 10. haftasında ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 6, 22 ve 69. dakikalarda Riyad Mahrez, 41. dakikada Bernard Mendy ve 67. dakikada Ferran Torres attı.

Bu sonuçla Guardiola'nın takımı ligdeki puanını 15'e yükseltti. Burnley ise 5 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Burnley ise sahasında Everton ile karşılaşacak.

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