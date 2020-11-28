Manchester City Burnley: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 6, 22 ve 69. dakikalarda Riyad Mahrez, 41. dakikada Bernard Mendy ve 67. dakikada Ferran Torres attı.
Bu sonuçla Guardiola'nın takımı ligdeki puanını 15'e yükseltti. Burnley ise 5 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Burnley ise sahasında Everton ile karşılaşacak.