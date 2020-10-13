Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek! "Tek millet iki devlet"

'den 'a destek! " iki devlet"

'ün "’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle Azerbaycan'a destek veren Alman yıldız , ", iki devlet" notunu düşerek bir yazı yayınladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 21:57
Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek! "Tek millet iki devlet"

ekiplerinden 'da forma giyen Alman futbolcu , 'a destek mesajı yayınladı.

'ün, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşıma "Tek devlet, iki millet" notunu düşen Özil, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti."

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