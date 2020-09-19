Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Crystal Palace maçı 19 Eylül Cumartesi günü 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Gea, Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka, McTominay, Beek, Rashford, Fernandes, James, Martial

Crystal Palace: Guaita, Mitchell, Dann, Kouyaté, Ward, Zaha, McArthur, McCarthy, Eze, Batshuayi, Ayew