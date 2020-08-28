Chelsea Thiago Silva'yı resmen duyurdu!

Chelsea kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Malang Sarr'ı kadrosuna katan maviler, son olarak Fransız ekibi PSG'de forma giyen ve takımından ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Thiago Silva'nın transferini duyurdu.