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28 Ağustos 2020, Cuma
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'yı resmen duyurdu!

Chelsea Thiago Silva'yı resmen duyurdu!

ekiplerinden , Saint-Germain'den ayrılan deneyimli stoper 'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı savunmacıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Malang Sarr'ı kadrosuna katan maviler, son olarak Fransız ekibi 'de forma giyen ve takımından ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu 'nın transferini duyurdu.

  1. 28.08.2020
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