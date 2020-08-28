Chelsea Thiago Silva'yı resmen duyurdu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Paris Saint-Germain'den ayrılan deneyimli stoper Thiago Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı savunmacıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Chelsea kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Malang Sarr'ı kadrosuna katan maviler, son olarak Fransız ekibi PSG'de forma giyen ve takımından ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Thiago Silva'nın transferini duyurdu.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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