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27 Ağustos 2020, Perşembe
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futbola veda etti

Gareth Barry futbola veda etti

İngiltere tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran , futbolu bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, son olarak 'da forma giymişti.

İngiltere 'in en fazla forma giyen oyuncusu unvanına sahip , ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerini noktaladı.

West Bromwich Albion Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun futbolu bıraktığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine 1998 yılında 'da başlayan Barry, 2009'da 'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibiyle 2011-12 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamıştı. Daha sonra Everton kadrosuna dahil olan İngiliz futbolcu, son olarak 2017 yılında West Bromwich Albion'a imza atmıştı.

Premier Lig'de 653 maça çıkarak ligin en çok forma giyen oyuncusu unvanını elinde bulunduran Gareth Barry, kariyeri boyunca oynadığı 826 müsabakada 66 gol kaydetti.

  1. 27.08.2020
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