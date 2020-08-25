İngiltere Milli Takımı'ndan flaş Harry Maguire kararı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Kavgaya karışan Harry Maguire'a milli takım şoku!

'ndan flaş kararı!

İngiltere Milli Takımı'ndan flaş Harry Maguire kararı!

, 'ın 'nda bir kavgaya karışan 'ın İzlanda ve maçı kadrolarından çıkarıldığını açıkladı.

'ın yıldız futbolcusu , 'ın 'nda bir eğlence yerinde kavgaya karışmış ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Gerçekleştirilen duruşmaya katılmayan ve avukatlarının temsil ettiği Maguire'ın, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme suçlarından suçlu bulunması üzerine 'ndan flaş bir karar geldi.

İngiltere , "Yaşanan gelişmelerin ardından Harry Maguire'ı İzlanda ve maçlarının kadrosundan çıkarmaya karar verdik." ifadelerini kullanarak 27 yaşındaki futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

  1. 25.08.2020
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