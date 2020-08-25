İngiltere Milli Takımı'ndan flaş Harry Maguire kararı!
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir kavgaya karışan Harry Maguire'ın İzlanda ve Danimarka maçı kadrolarından çıkarıldığını açıkladı.
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde kavgaya karışmış ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.
Gerçekleştirilen duruşmaya katılmayan ve avukatlarının temsil ettiği Maguire'ın, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme suçlarından suçlu bulunması üzerine İngiltere Milli Takımı'ndan flaş bir karar geldi.
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, "Yaşanan gelişmelerin ardından Harry Maguire'ı İzlanda ve Danimarka maçlarının kadrosundan çıkarmaya karar verdik." ifadelerini kullanarak 27 yaşındaki futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
- 25.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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