İngiltere Milli Takımı'ndan flaş Harry Maguire kararı!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde kavgaya karışmış ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Gerçekleştirilen duruşmaya katılmayan ve avukatlarının temsil ettiği Maguire'ın, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme suçlarından suçlu bulunması üzerine İngiltere Milli Takımı'ndan flaş bir karar geldi.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, "Yaşanan gelişmelerin ardından Harry Maguire'ı İzlanda ve Danimarka maçlarının kadrosundan çıkarmaya karar verdik." ifadelerini kullanarak 27 yaşındaki futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.