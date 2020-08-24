Victor Lindelöf'ten cesurca hareket! Hırsızın peşinden koşup...

İsveç'in Vasteras kentinde bu sabah ilginç bir olay yaşandı. Bisikletle seyir halinde olan hırsız, 90 yaşındaki bir kadının çantasını çaldı.

Polis merkezinin sitesinde yer alan bilgiye göre failin peşinden koşan bir kişi, hırsızı yakalayarak polis olay yerine gelene kadar tuttu.

Sportbaldet'in verdiği bilgiye göre ise hırsızı yakalayan söz konusu kişi Manchester United'ın yıldızı Victor Lindelöf...

Lindelöf'ün eşi Maja'nın da olaya tanıklık ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İhbarı 10.40'ta alan polisin 10.45'te ilk devriyede olay yerine vardığı ve Lindelöf'ün hırsızı 5 dakika boyunca yerinde tuttuğu kaydediliyor.