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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Victor Lindelöf'ten cesurca hareket! Hırsızın peşinden koşup...

Victor Lindelöf'ten cesurca hareket! Hırsızın peşinden koşup...

'ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusu Victor Lindelöf, 90 yaşında bir kadının çantasını çalan bisikletli hırsızı yakalayarak polise teslim etti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in Vasteras kentinde bu sabah ilginç bir olay yaşandı. Bisikletle seyir halinde olan , 90 yaşındaki bir kadının çantasını çaldı.

merkezinin sitesinde yer alan bilgiye göre failin peşinden koşan bir kişi, hırsızı yakalayarak polis olay yerine gelene kadar tuttu.

Sportbaldet'in verdiği bilgiye göre ise hırsızı yakalayan söz konusu kişi 'ın yıldızı Victor Lindelöf...

Lindelöf'ün eşi Maja'nın da olaya tanıklık ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İhbarı 10.40'ta alan polisin 10.45'te ilk devriyede olay yerine vardığı ve Lindelöf'ün hırsızı 5 dakika boyunca yerinde tuttuğu kaydediliyor.

  1. 24.08.2020
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