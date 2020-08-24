Victor Lindelöf'ten cesurca hareket! Hırsızın peşinden koşup...
Manchester United'ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusu Victor Lindelöf, 90 yaşında bir kadının çantasını çalan bisikletli hırsızı yakalayarak polise teslim etti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İsveç'in Vasteras kentinde bu sabah ilginç bir olay yaşandı. Bisikletle seyir halinde olan hırsız, 90 yaşındaki bir kadının çantasını çaldı.
Polis merkezinin sitesinde yer alan bilgiye göre failin peşinden koşan bir kişi, hırsızı yakalayarak polis olay yerine gelene kadar tuttu.
Sportbaldet'in verdiği bilgiye göre ise hırsızı yakalayan söz konusu kişi Manchester United'ın yıldızı Victor Lindelöf...
Lindelöf'ün eşi Maja'nın da olaya tanıklık ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
İhbarı 10.40'ta alan polisin 10.45'te ilk devriyede olay yerine vardığı ve Lindelöf'ün hırsızı 5 dakika boyunca yerinde tuttuğu kaydediliyor.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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