Mesut Özil kararını verdi! Ayrılık...

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son günlerden takımdan ayrılacağı konuşulan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için İngiliz basınından yeni bir haber daha geldi.

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından The Telegraph'ın haberine göre, sezon sonunda kulübü ile olan sözleşmesini tamamlayacak olan Özil, bu tarih öncesinde takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

"SON GÜNE KADAR BURADAYIM"

Kısa süre önce yaptığı röportajda da takımdan ayrılmayacağını açık bir şekilde dile getiren Mesut, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.