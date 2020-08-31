Mesut Özil kararını verdi! Ayrılık... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil kararını verdi! Ayrılık...

kararını verdi! Ayrılık...

Mesut Özil kararını verdi! Ayrılık...

Son zamanlarda 'dan ayrılacağı yönünde birçok haber çıkan Alman futbolcu kararını verdi. Buna göre, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu kulübü ile olan sözleşmesini tamamlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

'nin köklü kulüplerinden 'da forma giyen Alman futbolcu için günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son günlerden takımdan ayrılacağı konuşulan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için İngiliz basınından yeni bir haber daha geldi.

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından The Telegraph'ın haberine göre, sezon sonunda kulübü ile olan sözleşmesini tamamlayacak olan Özil, bu tarih öncesinde takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

"SON GÜNE KADAR BURADAYIM"
Kısa süre önce yaptığı röportajda da takımdan ayrılmayacağını açık bir şekilde dile getiren Mesut, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.

  1. 31.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil kararını verdi! Ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA