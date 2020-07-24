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24 Temmuz 2020, Cuma
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kupaya kavuştu

Liverpool kupaya kavuştu

'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan , 5-3 kazandığı maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, tarihi bir başarıya imza atan Jurgen Klopp'un mutluluğu da görülmeye değerdi. Alman teknik adam, "Bu virüs bittiğinde parti yapmaya hazır olun" diyerek taraftarlara mesaj gönderdi.

  1. 24.7.2020
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