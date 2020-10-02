Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'da Sadio Mane corona virüse yakalandı

'da corona virüse yakalandı

ekiplerinden 'da forma giyen 'nin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıkladı. Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 01:16
Liverpool'da Sadio Mane corona virüse yakalandı

ekiplerinden 'da forma giyen Senegalli futbolcu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun corona virüsüne yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip corona virüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Liverpool'un yeni transferi da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.

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