Liverpool'da Sadio Mane corona virüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun corona virüsüne yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip corona virüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.