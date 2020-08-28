Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği belirsizliğini korurken, Liverpool'dan transfer açıklaması geldi. İngiliz devinin teknik direktörü Jurgen Klopp, "Messi'yi alabilecek şansımız yok" dedi.
Barcelona ile yol ayrımına gelen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin yeni adresi merak ediliyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili Liverpool'dan transfer açıklaması geldi.
"RAKAMLAR BİZE UYGUN DEĞİL"
Merseyside ekibinin teknik direktörü Jurgen Klopp yaptığı açıklamada, Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" dedi.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 15:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool'dan Messi açıklaması! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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