Liverpool'dan Messi açıklaması! Transfer... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'dan Messi açıklaması! ...

Liverpool'dan Messi açıklaması! Transfer...

'dan ayrılma kararı alan 'nin hangi takıma gideceği belirsizliğini korurken, 'dan açıklaması geldi. İngiliz devinin Jurgen Klopp, "Messi'yi alabilecek şansımız yok" dedi.

ile yol ayrımına gelen Arjantinli dünya yıldızı 'nin yeni adresi merak ediliyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili 'dan açıklaması geldi.

"RAKAMLAR BİZE UYGUN DEĞİL"
Merseyside ekibinin Jurgen Klopp yaptığı açıklamada, Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" dedi.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 15:21
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