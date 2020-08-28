Liverpool'dan Messi açıklaması! Transfer...

Barcelona ile yol ayrımına gelen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin yeni adresi merak ediliyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili Liverpool'dan transfer açıklaması geldi.

"RAKAMLAR BİZE UYGUN DEĞİL"

Merseyside ekibinin teknik direktörü Jurgen Klopp yaptığı açıklamada, Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" dedi.