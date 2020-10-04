Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:02
Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Sheffield United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

rsenal: Leno, Tierney, Magalhães, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Bellerín, Aubameyang, Lacazette, Willian

Sheffield United: Ramsdale, Ampadu, Egan, Basham, Stevens, Osborn, Berge, Lundstram, Baldock, McGoldrick, McBurnie

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