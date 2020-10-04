Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Arsenal ile Sheffield United karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Sheffield United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

rsenal: Leno, Tierney, Magalhães, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Bellerín, Aubameyang, Lacazette, Willian

Sheffield United: Ramsdale, Ampadu, Egan, Basham, Stevens, Osborn, Berge, Lundstram, Baldock, McGoldrick, McBurnie