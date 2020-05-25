Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Klopp transfer edilmesini istedi!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan ve Avrupa devlerinin listesine giren Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp, Çağlar için tüm şartların zorlanmasını istedi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, Real Madrid ve Manchester City'nin istediği bilinen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihinin Liverpool olabileceği iddia edildi.

KLOPP'UN LİSTESİNDE İKİ İSİM DAHA VAR

İngiliz devi Liverpool'un transfer listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu belirtildi.