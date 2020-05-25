Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Klopp transfer edilmesini istedi!
Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig'de sergilediği performans sonrası dünya devlerinin radarına giren Çağlar Söyüncü'nün son talibi son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool oldu. Jurgen Klopp'un transfer listesinde yer alan milli futbolcu için tüm şartların zorlanması istendi.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan ve Avrupa devlerinin listesine giren Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp, Çağlar için tüm şartların zorlanmasını istedi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, Real Madrid ve Manchester City'nin istediği bilinen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihinin Liverpool olabileceği iddia edildi.
KLOPP'UN LİSTESİNDE İKİ İSİM DAHA VAR
İngiliz devi Liverpool'un transfer listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu belirtildi.
- 25.05.2020
- Güncelleme: 25.05.2020 17:18
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Klopp transfer edilmesini istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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