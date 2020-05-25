Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Klopp transfer edilmesini istedi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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yolunda! Klopp transfer edilmesini istedi!

Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Klopp transfer edilmesini istedi!

Leicester City formasıyla 'de sergilediği performans sonrası dünya devlerinin radarına giren 'nün son talibi son Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Jurgen Klopp'un transfer listesinde yer alan milli futbolcu için tüm şartların zorlanması istendi.

'de bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan ve Avrupa devlerinin listesine giren için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp, Çağlar için tüm şartların zorlanmasını istedi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, ve 'nin istediği bilinen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihinin olabileceği iddia edildi.

KLOPP'UN LİSTESİNDE İKİ İSİM DAHA VAR

İngiliz devi Liverpool'un transfer listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu belirtildi.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 17:18
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