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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Yeni ‘!

Yeni ‘PSG’ Newcastle United!

Suudi fonuna satılması gündemde olan 'in , ve 'in transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Suudi fonuna satılması gündemde olan 'in , ve 'in transferi için harekete geçtiği belirtildi. Yeni '' olacağı konuşulan İngiliz ekibinin teknik direktörlüğe ise Pochettino ve Allegri ikilisinden birisini getireceği ifade ediliyor.
  1. 27.4.2020
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