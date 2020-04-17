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17 Nisan 2020, Cuma
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'ya büyük şok! 5 yıl edildi

Dickson Etuhu'ya büyük şok! 5 yıl men edildi

Bir dönem İngiltere Premier Lig'de top koşturan ve kariyerini 'in Rössjöholm takımında sürdüren Nijeryali yıldız , yaptığı gerekçesiyle futboldan 5 yıl edildi.

'in Rössjöholm takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu , yaptığı gerekçesiyle 5 yıl cezası aldı.

İsveç Federasyonu, Mayıs 2017'de forması giyerken takım arkadaşı Kyriakos Stamatopoulos'a düşük performans sergilemesi için 2 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon lira) teklif eden Etuhu'ya Nisan 2025'e kadar futboldan men cezası verildiğini duyurdu.

Etuhu ile söz konusu şike girişimine dahil olan İsveçli eski futbolcu Alban Jusufi'nin de aynı tarihe kadar futboldan men edildiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, kaleci Stamatopoulos'un Stockholm'de bir restoranda kendisine yapılan para teklifini bildirmesinin ardından AIK ile Göteborg arasında oynanması gereken karşılaşmanın ertesi güne ertelendiği de hatırlatıldı.

İngiltere'de , , Sunderland, Fulham, Blackburn Rovers gibi takımlarda görev alan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Etuhu, AIK forması giydikten sonra Ağustos 2017'de Rössjöholm'a transfer olmuştu. Etuhu, Nijerya 'nda ise 33 kez görev yaptı.

  1. 17.04.2020
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