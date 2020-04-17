Arsenal'de oyuncular maaşlarında indirimi kabul etti!

Mesut Özil'in de formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'de yöneticilerin ardından futbolcular da maaşlarında indirim yapılmasını kabul ettiler. Daily Mail'de yer alan habere göre corona virüsü salgını nedeniyle büyük ekonomik kayıp yaşayan kulüpte yönetimle görüşme yapan futbolcular 31 Mart 2021'e kadar bir yıl boyunca maaşlarının yüzde 12.5'inden feragat edeceklerini bildirdiler.

İNDİRİMİ KABUL ETTİLER AMA PRİM İSTEDİLER

İndirim teklifine olumlu yanıt veren futbolcular buna karşın birçok prim için de söz aldılar. Oyuncular, kulüp Avrupa Ligi'nde tur atlarlarsa maaşlarındaki indirim oranının yüzde 7'ye çekilmesini istediler. Buna ek olarak futbolcular, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederlerse de 114 bin Euro prim talep ettiler. Ancak Arsenal'li oyuncuların gelecek sezon Devler Ligi'ne katılması hayli zor görünüyor. 28. hafta itibarıyla durdurulan ligde Topçular, 9. sırada yer alıyorlar.

MESUT ÖZİL KABUL ETMEMİŞTİ

Bu arada Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken indirim yapamayız" demişti. Özil, takımda aylık 1.4 milyon sterlin kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor.







