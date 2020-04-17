Arsenal'de oyuncular maaşlarında indirimi kabul etti!
Mesut Özil'in formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen futbolcular, corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesiyle ekonomik kayıp yaşayan kulüpleriyle bir görüşme yaparak maaşlarında bir yıl boyunca yüzde 12.5 oranında bir indirime gitmeyi kabul ettiler. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mesut Özil'in de formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'de yöneticilerin ardından futbolcular da maaşlarında indirim yapılmasını kabul ettiler. Daily Mail'de yer alan habere göre corona virüsü salgını nedeniyle büyük ekonomik kayıp yaşayan kulüpte yönetimle görüşme yapan futbolcular 31 Mart 2021'e kadar bir yıl boyunca maaşlarının yüzde 12.5'inden feragat edeceklerini bildirdiler.
İNDİRİMİ KABUL ETTİLER AMA PRİM İSTEDİLER
İndirim teklifine olumlu yanıt veren futbolcular buna karşın birçok prim için de söz aldılar. Oyuncular, kulüp Avrupa Ligi'nde tur atlarlarsa maaşlarındaki indirim oranının yüzde 7'ye çekilmesini istediler. Buna ek olarak futbolcular, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederlerse de 114 bin Euro prim talep ettiler. Ancak Arsenal'li oyuncuların gelecek sezon Devler Ligi'ne katılması hayli zor görünüyor. 28. hafta itibarıyla durdurulan ligde Topçular, 9. sırada yer alıyorlar.
MESUT ÖZİL KABUL ETMEMİŞTİ
Bu arada Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken indirim yapamayız" demişti. Özil, takımda aylık 1.4 milyon sterlin kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor.
- 17.04.2020
- Corona virüsü Bilim Kurulu video konferans ile toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili detaylar paylaşılacak!
- Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş Süper Lig açıklaması!
- Inter'den Barcelona önlemi! 4 aday belirlendi
- Balotelli Galatasaray'a transfer olacak mı? Balotelli Kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
- Barcelona'nın yıldızı paylaşılamıyor! İngiliz devleri...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal'de oyuncular maaşlarında indirimi kabul etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.