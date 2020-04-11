Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yapılacak yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer alacağı belirtildi. Öte yandan Arsenal Kulübü, yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağı bildirildi.