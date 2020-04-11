Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Kulübü de kayıtsız kalmadı. Arsenal, corona virüsü salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yapılacak yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer alacağı belirtildi. Öte yandan Arsenal Kulübü, yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağı bildirildi.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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