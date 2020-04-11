Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Kulübü'nden anlamlı bağış!

Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı

Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele için ekiplerinden Kulübü de kayıtsız kalmadı. Arsenal, corona virüsü salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yapılacak yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer alacağı belirtildi. Öte yandan Kulübü, yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağı bildirildi.

  1. 11.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal Kulübü'nden yardım malzemesi bağışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA