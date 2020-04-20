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20 Nisan 2020, Pazartesi
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’tan dev yardım

Mohammed Salah’tan dev yardım

'un yıldızı koronavirüs günlerinde çalışmalarını evinde sürdürüyor. Mısırlı yıldız bu anları hesaplarına da yüklüyor.

'un yıldızı koronavirüs günlerinde çalışmalarını evinde sürdürüyor. Mısırlı yıldız bu anları hesaplarına da yüklüyor. Bu arada doğduğu köy olan Nagrig'e de yardımlarını sürdürüyor. Salah, bu bölgeye sürekli maske ve gıda yardımında bulunmayı ihmal etmiyor.
  1. 20.4.2020
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