İki yıldızdan ramazan mesajı
Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı. Senegalli Mane, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımını yaparken, Cezayirli Mahrez de "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim" ifadelerini kullandı.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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