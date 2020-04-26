İki yıldızdan ramazan mesajı

Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı. Senegalli Mane, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımını yaparken, Cezayirli Mahrez de "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim" ifadelerini kullandı.