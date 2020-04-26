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26 Nisan 2020, Pazar
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İki yıldızdan ramazan mesajı

İki yıldızdan ramazan mesajı

'da forma giyen ve 'de oynayan , Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Liverpool'da forma giyen ve 'de oynayan , Müslümanların ramazan ayını kutladı. Senegalli Mane, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımını yaparken, Cezayirli Mahrez de "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim" ifadelerini kullandı.

  1. 26.4.2020
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