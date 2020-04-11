Norwich City corona günlerinde hız kesmedi! 3 yıllık imza...

Premier Lig'in corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınmasını fırsat bilen Norwich City, kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, Dudelange'da forma giyen Lüksemburglu 23 yaşındaki forvet oyuncusu Danel Sinani'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada 24 gol atıp 8 de asist yapan Sinani ile Norwich City 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig'de 29 hafta itibarıyla 21 puanı bulunan Norwich City, son sırada yer alıyor.



