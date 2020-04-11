Norwich City corona günlerinde hız kesmedi! 3 yıllık imza...
Coorna virüsü nedeniyle liglere ara verilen bugünlerde Premier Lig ekibi Norwich City kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Norwich, Dudelange'da forma giyen Danel Sinani'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Premier Lig'in corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınmasını fırsat bilen Norwich City, kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, Dudelange'da forma giyen Lüksemburglu 23 yaşındaki forvet oyuncusu Danel Sinani'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada 24 gol atıp 8 de asist yapan Sinani ile Norwich City 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig'de 29 hafta itibarıyla 21 puanı bulunan Norwich City, son sırada yer alıyor.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City corona günlerinde hız kesmedi! 3 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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