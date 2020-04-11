Norwich City corona günlerinde hız kesmedi! 3 yıllık imza... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Corona günlerinde hız kesmediler! 3 yıllık imza...

corona günlerinde hız kesmedi! 3 yıllık imza...

Norwich City corona günlerinde hız kesmedi! 3 yıllık imza...

Coorna virüsü nedeniyle liglere ara verilen bugünlerde ekibi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Norwich, Dudelange'da forma giyen 'yi renklerine bağladığını duyurdu.

'in corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınmasını fırsat bilen , kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, Dudelange'da forma giyen Lüksemburglu 23 yaşındaki forvet oyuncusu 'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada 24 gol atıp 8 de asist yapan Sinani ile Norwich City 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig'de 29 hafta itibarıyla 21 puanı bulunan Norwich City, son sırada yer alıyor.


  1. 11.04.2020
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