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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Rooney: Lineker gibi biri değilim

Rooney: Lineker gibi biri değilim

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan doğal yeteneklere sahip bir forvet olmadığını söyledi.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan doğal yeteneklere sahip bir forvet olmadığını söyledi. Rooney " ve İngiltere 'nda gol rekorlarına sahibim ama benden iyi 9 numaralar var. Asla Gary Lineker, Ruud van Nistelrooy gibi doğal yeteneklerim yoktu" ifadelerini kullandı.
  1. 20.4.2020
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