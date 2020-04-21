Heung Min Son askerde
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son ülkesi Güney Kore'de zorunu askerlik hizmeti için birliğine teslim oldu.
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son ülkesi Güney Kore'de zorunu askerlik hizmeti için birliğine teslim oldu. 27 yaşındaki futbolcuyu askerde zorlu görevler bekliyor. Deniz piyade birliğine katılan Son askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda hapis cezası alacaktı. Dönüşte 2 haftalık zorunlu karantinaya girecek.
NELER YAPACAK?
-Gaz maskesi takacak
-40 kiloluk ekipmanları taşıyacak
-Nişan almayı öğrenecek
-30 kilometrelik yürüyüşler yapacak
-Yakın dövüş
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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