Heung Min Son askerde - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Heung Min Son askerde

Heung Min Son askerde

Heung Min Son askerde

Tottenham'ın yıldızı ülkesi 'de zorunu askerlik hizmeti için birliğine teslim oldu.

Tottenham'ın yıldızı ülkesi 'de zorunu askerlik hizmeti için birliğine teslim oldu. 27 yaşındaki futbolcuyu askerde zorlu görevler bekliyor. Deniz piyade birliğine katılan Son askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda hapis cezası alacaktı. Dönüşte 2 haftalık zorunlu karantinaya girecek.

NELER YAPACAK?

-Gaz maskesi takacak
-40 kiloluk ekipmanları taşıyacak
-Nişan almayı öğrenecek
-30 kilometrelik yürüyüşler yapacak
-Yakın dövüş

  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Heung Min Son askerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA