Heung Min Son askerde

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son ülkesi Güney Kore'de zorunu askerlik hizmeti için birliğine teslim oldu. 27 yaşındaki futbolcuyu askerde zorlu görevler bekliyor. Deniz piyade birliğine katılan Son askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda hapis cezası alacaktı. Dönüşte 2 haftalık zorunlu karantinaya girecek.

NELER YAPACAK?

-Gaz maskesi takacak

-40 kiloluk ekipmanları taşıyacak

-Nişan almayı öğrenecek

-30 kilometrelik yürüyüşler yapacak

-Yakın dövüş