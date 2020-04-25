Aston Villa'dan flaş corona virüsü kararı! Maaşlar...
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa, maaşlarda ertelemeye gittiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığı ifade edildi.
İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa, corona virüsü salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin corona virüsünün oluşturduğu belirsizlik döneminde kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi (CEO) Christian Purslow, "Oyuncularımız ve çalışanlarımız ekonomik sorunlar yaşanan bu zorlu dönemde kulübe büyük bir dayanışma örneği gösterdi." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.
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