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18 Nisan 2020, Cumartesi
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koronaya yenildi

Norman Hunter koronaya yenildi

ekibi 'ın eski futbolcularından , corona virüsü nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitirdi. basınında yer alan haberlerde, 'da test sonucu pozitif çıkan Hunter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Leeds United'da 1962-1976 yıllarında forma giyen İngiliz savunmacı, iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı

ekibi 'ın eski futbolcularından , corona virüsü nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitirdi. basınında yer alan haberlerde, 'da test sonucu pozitif çıkan Hunter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Leeds United'da 1962-1976 yıllarında forma giyen İngiliz savunmacı, iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
  1. 18.4.2020
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