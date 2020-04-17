Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı!
Son dakika corona virüsü haberleri... Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil de antrenmanlarına evinde devam ediyor. Özil, gerçekleştirdiği çalışmayı sosyal medya hesabından "Cuma antrenmanı... Formda kalalım" notuyla paylaştı.
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