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18 Mart 2020, Çarşamba
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koronavirüse karşı harekete geçti! Stadyumun...

Chelsea koronavirüse karşı harekete geçti! Stadyumun...

ekibi, 'nin yanında bulunan Millennium adlı otelini iki aylığına koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden , tüm dünyanın savaştığı koronavirüs salgını çerçevesinde dikkat çeken bir adım atıyor.

temsilcisi, Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla Stadyumu'nda bulunan Millennium adlı otelini, iki aylık süreyle sağlık personeli çalışanlarına tahsis edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları uzun süren mesailer yapıyor ve kimi zaman evlerine bile gidemiyorlar. Bu kritik zamanda onlara destek olmak istedik" ifadeleri kullanıldı.

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  1. 18.03.2020
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