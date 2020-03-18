Chelsea koronavirüse karşı harekete geçti! Stadyumun...
Londra ekibi, Stamford Bridge'nin yanında bulunan Millennium adlı otelini iki aylığına koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, tüm dünyanın savaştığı koronavirüs salgını çerçevesinde dikkat çeken bir adım atıyor.
Londra temsilcisi, Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla Stamford Bridge Stadyumu'nda bulunan Millennium adlı otelini, iki aylık süreyle sağlık personeli çalışanlarına tahsis edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları uzun süren mesailer yapıyor ve kimi zaman evlerine bile gidemiyorlar. Bu kritik zamanda onlara destek olmak istedik" ifadeleri kullanıldı.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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