Chelsea koronavirüse karşı harekete geçti! Stadyumun...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, tüm dünyanın savaştığı koronavirüs salgını çerçevesinde dikkat çeken bir adım atıyor.

Londra temsilcisi, Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla Stamford Bridge Stadyumu'nda bulunan Millennium adlı otelini, iki aylık süreyle sağlık personeli çalışanlarına tahsis edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları uzun süren mesailer yapıyor ve kimi zaman evlerine bile gidemiyorlar. Bu kritik zamanda onlara destek olmak istedik" ifadeleri kullanıldı.