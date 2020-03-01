Tottenham 2-3 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Wolverhampton'ı konuk eden Tottenham, iki kez öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa kupaları yolunda büyük darbe alan Londra ekibi 40 puanda kalıp 7. sırada yer alırken, Wolves ise 42 puana ulaşıp 6. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğa erken havlu atan Tottenham, evinde Wolverhampton'a 3-2 yenilerek Avrupa kupaları yolunda da ağır yara aldı.
Londra ekibi 13'te Steven Bergwijn ile öne geçerken, Wolves 27'de Matt Doherty ile eşitliği sağladı: 1-1.
45'te Serge Aurier'in golüyle bir kez daha öne geçn Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
İkinci devreye baskılı başlayan Wolves 57'de Diogo Jota, 73'te ise Raul Jimenez'in golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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