Tottenham 2-3 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğa erken havlu atan Tottenham, evinde Wolverhampton'a 3-2 yenilerek Avrupa kupaları yolunda da ağır yara aldı.

Londra ekibi 13'te Steven Bergwijn ile öne geçerken, Wolves 27'de Matt Doherty ile eşitliği sağladı: 1-1.

45'te Serge Aurier'in golüyle bir kez daha öne geçn Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci devreye baskılı başlayan Wolves 57'de Diogo Jota, 73'te ise Raul Jimenez'in golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.