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01 Mart 2020, Pazar
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Tottenham 2-3 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

Tottenham 2-3 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

'nin 28. haftasında Wolverhampton'ı konuk eden Tottenham, iki kez öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa kupaları yolunda büyük darbe alan ekibi 40 puanda kalıp 7. sırada yer alırken, Wolves ise 42 puana ulaşıp 6. sıraya tırmandı.

'nde şampiyonluğa erken havlu atan Tottenham, evinde Wolverhampton'a 3-2 yenilerek Avrupa kupaları yolunda da ağır yara aldı.

ekibi 13'te Steven Bergwijn ile öne geçerken, Wolves 27'de Matt Doherty ile eşitliği sağladı: 1-1.

45'te 'in golüyle bir kez daha öne geçn Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci devreye baskılı başlayan Wolves 57'de Diogo Jota, 73'te ise Raul Jimenez'in golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

  1. 01.03.2020
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