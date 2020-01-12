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12 Ocak 2020, Pazar
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deplasmanda farka koştu!

Manchester City deplasmanda farka koştu!

İngiltere 'in 22. hafta maçında deplasmanda 'yla karşı karşıya geldi. Guardiola'nın öğrencileri sahadan 6-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

, kalesine yarım düzine gol attı. Şampiyonluk hedefinden oldukça uzaklaşan mavi-beyazlılar 'in 22. haftasında Aston Villa deplasmanına çıktı. Manchester City baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 6-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Riyad Mahrez (2), Agüero (3) ve Gabriel Jesus kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan El Ghazi attı. Guardiola'nın ekibi bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, ligdeki 13. mağlubiyetini alan Aston Villa 21 puanda kaldı.

  1. 12.01.2020
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