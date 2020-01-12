Manchester City deplasmanda farka koştu!

Manchester City, Aston Villa kalesine yarım düzine gol attı. Şampiyonluk hedefinden oldukça uzaklaşan mavi-beyazlılar Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa deplasmanına çıktı. Manchester City baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 6-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Riyad Mahrez (2), Agüero (3) ve Gabriel Jesus kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan El Ghazi attı. Guardiola'nın ekibi bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, ligdeki 13. mağlubiyetini alan Aston Villa 21 puanda kaldı.