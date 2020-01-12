Manchester City deplasmanda farka koştu!
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Manchester City deplasmanda Aston Villa'yla karşı karşıya geldi. Guardiola'nın öğrencileri sahadan 6-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Manchester City, Aston Villa kalesine yarım düzine gol attı. Şampiyonluk hedefinden oldukça uzaklaşan mavi-beyazlılar Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa deplasmanına çıktı. Manchester City baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 6-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Riyad Mahrez (2), Agüero (3) ve Gabriel Jesus kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan El Ghazi attı. Guardiola'nın ekibi bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, ligdeki 13. mağlubiyetini alan Aston Villa 21 puanda kaldı.
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
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Manchester City deplasmanda farka koştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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