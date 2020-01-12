Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in 22. hafta mücadelesinde , sahasında zorlu rakibi ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruları sıkça aratıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

Ev sahibi , 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme hattından 1 puan yukarıda bulunan Aston Villa, tehlike sınırında bulunuyor.

Konuk ekip ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 44 puanla 3. sırada bulunuyor. Maçı kazanması durumunda Leicester City'i geçerek ikinci sıraya yükselecek.

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Jonathan Moss yönetecek. Dev karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERi...

Aston Villa: Nyland, Konsa, Mings, Hause, Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor, Trezeguet, Grealish, Wesley.

Manchester City: Bravo, Rodri, Kyle Walker, Garcia, de Bruyne, İlkay, Mendy, Cancelo, , Sterling, Gabriel Jesus.

  1. 12.01.2020
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