Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahasında zorlu rakibi Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruları sıkça aratıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
Ev sahibi Aston Villa, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme hattından 1 puan yukarıda bulunan Aston Villa, tehlike sınırında bulunuyor.
Konuk ekip Manchester City ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 44 puanla 3. sırada bulunuyor. Maçı kazanması durumunda Leicester City'i geçerek ikinci sıraya yükselecek.
ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Jonathan Moss yönetecek. Dev karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERi...
Aston Villa: Nyland, Konsa, Mings, Hause, Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor, Trezeguet, Grealish, Wesley.
Manchester City: Bravo, Rodri, Kyle Walker, Garcia, de Bruyne, İlkay, Mendy, Cancelo, David Silva, Sterling, Gabriel Jesus.
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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