Liverpool yeni transferini resmen açıkladı

Liverpool transfer dönemine hızlı giriyor. Liverpool, Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'nun transferi için Bundesliga ekibi Salzburg ile anlaştığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta yer alan iki takım arasında Anfield'da oynanan maçta Minamino bir gol - bir asitlik performans ile oynamış ve Klopp'un gözüne girmişti. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Minamino, bu sezon Redbull Salzburg formasıyla 22 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.





SADIO MANE'DEN SONRA MINAMINO

Liverpool daha önce Salzburg kökenli Sadio Mane'yi transfer etmişti. Mane adaya önce Southampton takımı ile gelmiş sonra 41.2 milyon Euro bedelle Liverpool'a geçmişti. 1995 doğumlu Minamino 2015 yılında 800 bin Euro bedelle Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.



TAKUMI MINAMINO KİMDİR?

Yaş: 24

Uyruk: Japonya

Mevki: Kanat

Maç: 284

Gol: 81

Asist: 53

Forma giydiği takımlar: Cerezo Osaka, RB Salzburg





