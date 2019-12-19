SON DAKİKA! Liverpool yeni transferini açıkladı! Takumi Minamino kimdir? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool yeni transferini resmen açıkladı

yeni transferini resmen açıkladı

Liverpool yeni transferini resmen açıkladı

, 'un Japon oyuncusu 'yu ettiğini açıkladı. İngiliz ekibi bu transfer için 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

dönemine hızlı giriyor. Liverpool, Japon hücum oyuncusu 'nun transferi için Bundesliga ekibi ile anlaştığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta yer alan iki takım arasında Anfield'da oynanan maçta Minamino bir gol - bir asitlik performans ile oynamış ve Klopp'un gözüne girmişti. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Minamino, bu sezon Redbull Salzburg formasıyla 22 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



SADIO MANE'DEN SONRA MINAMINO

Liverpool daha önce Salzburg kökenli 'yi transfer etmişti. Mane adaya önce Southampton takımı ile gelmiş sonra 41.2 milyon Euro bedelle Liverpool'a geçmişti. 1995 doğumlu Minamino 2015 yılında 800 bin Euro bedelle takımından Salzburg'a transfer olmuştu.

TAKUMI MINAMINO KİMDİR?

Yaş: 24
Uyruk: Japonya
Mevki: Kanat
Maç: 284
Gol: 81
Asist: 53
Forma giydiği takımlar: Cerezo Osaka, RB Salzburg


  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 11:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool yeni transferini resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN