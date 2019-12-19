Liverpool yeni transferini resmen açıkladı
Liverpool, Salzburg'un Japon oyuncusu Takumi Minamino'yu transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibi bu transfer için 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Liverpool transfer dönemine hızlı giriyor. Liverpool, Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'nun transferi için Bundesliga ekibi Salzburg ile anlaştığını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aynı grupta yer alan iki takım arasında Anfield'da oynanan maçta Minamino bir gol - bir asitlik performans ile oynamış ve Klopp'un gözüne girmişti. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Minamino, bu sezon Redbull Salzburg formasıyla 22 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
SADIO MANE'DEN SONRA MINAMINO
Liverpool daha önce Salzburg kökenli Sadio Mane'yi transfer etmişti. Mane adaya önce Southampton takımı ile gelmiş sonra 41.2 milyon Euro bedelle Liverpool'a geçmişti. 1995 doğumlu Minamino 2015 yılında 800 bin Euro bedelle Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.
TAKUMI MINAMINO KİMDİR?
Yaş: 24
Uyruk: Japonya
Mevki: Kanat
Maç: 284
Gol: 81
Asist: 53
Forma giydiği takımlar: Cerezo Osaka, RB Salzburg
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 11:33
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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